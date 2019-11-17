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Yaramazlara biraz batar!

Bangladeş’te boru hattında patlama: Yedi ölü, 22 yaralı

Bangladeş’in Chittagong bölgesinde boru hattında patlama meydana geldi. Patlamada biri çocuk yedi kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Polis şefi Muhammed Muhsin, boru hattındaki patlamanın ardından, hattın üzerindeki binaların çökmesinin ölüm ve yaralanmalara neden olduğunu söyledi.

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Yaralananların Chittagong Medical College Hastanesi’ne getirildiği ve ölenler arasında bir çocuğun da olduğu açıklandı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

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