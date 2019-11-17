Bangladeş’te boru hattında patlama: Yedi ölü, 22 yaralı

Bangladeş’in Chittagong bölgesinde boru hattında patlama meydana geldi. Patlamada biri çocuk yedi kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Polis şefi Muhammed Muhsin, boru hattındaki patlamanın ardından, hattın üzerindeki binaların çökmesinin ölüm ve yaralanmalara neden olduğunu söyledi.
Yaralananların Chittagong Medical College Hastanesi’ne getirildiği ve ölenler arasında bir çocuğun da olduğu açıklandı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.