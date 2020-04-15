Bandırmaspor asbaşkanı: Alt liglerdeki kulüplerin gelirleri yüzde 95 azaldı

Süper Lig kulüpleri yeni tip corona virüsü salgınının yarattığı kriz nedeniyle yüzde 30 zarar ettiklerini açıklarken, TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup lideri Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez, “Şu anda 2’nci ve 3’üncü liglerde hiçbir kulübün kasasında para yok” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Gelirlerinin yüzde 95 azaldığını söyleyen Göçmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye Futbol Federasyonu’nun mutlaka bir aksiyon planı vardır ancak bu konuşulmuyor, sadece Süper Lig öne çıkarılıyor. 2’nci ve 3’üncü lig kulüplerinin ciddi maddi problemleri var. Bizler gibi alt lig kulüplerin bu dönemde maddi destek paketi kapsamında desteklenmesi büyük önem taşıyor. Vergi borçlarımız var, yapılandırılmış borçlar var. İcralar ertelendi ama üç ay sonra hayat geri dönecek.

Reklam

Federasyonun alt ligler için bir paket hazırlayarak, bize destek olması bu sebeple çok önemlidir. Alt liglerdeki takımlar olmasa, Türkiye’de futbol geri gider. Bizim için liglerin ne zaman başlayacağından çok yarını mali açıdan nasıl yöneteceğimiz önemli.”

‘Futbolcuların mağdur olmasını istemiyoruz’

Kulüpleri bekleyen başka risklerin de olduğunu vurgulayan Göçmez, şöyle devam etti: “Birçok oyuncumuza karşı maddi anlamda sorumluluklarımız var, bizlerden destek bekliyorlar. Onların da mağdur olması bizi derinden üzer. Bu süreçte bu finansal yapıyı iyi yönetemezsek hem finansal hem de mental anlamda liglerin başlayacağı tarihe hazır olamayız. Haziran ve temmuz aylarında ligin devam etmesi halinde altyapı oyuncularıyla maçlara çıkmak zorunda kalabiliriz. Biz TFF’ye bu konuda güveniyor ve gereğini yapacağına inanıyoruz.”