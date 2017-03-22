‘Bana sor’: Yıldırım Demirören, Ali Koç’a futbolla ilgili gelecek planlarının sorulmasına izin vermedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’a futbolla ilgili gelecek planlarının sorulmasına izin vermedi.

Milli takımlar ana sponsorluk anlaşması imza töreninin ardından Demirören’le birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Koç, eleme grubunda 24 Mart’ta Finlandiya ile karşılaşacak milli takımın son maça kalmadan 2018 Dünya Kupası vizesi almasını beklediklerini söyledi.

Koç’a yöneltilen, “Futbol camiasını özlediğinizi söylediniz. Yakın zamanda var mı böyle bir plan?” sorusu üzerine araya giren Demirören, muhabire “Tamam, bana sor” diyerek konuyu değiştirdi.