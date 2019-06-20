Bana nasıl uyduğunu söyle sana nasıl biri olduğunu söyleyeyim!

Psikologlara göre beden dili bir insanın haleti ruhiyesi ve kişiliği hakkında ipuçları veriyor. Bu durum, ‘uyurken kullanılan’ beden dili için de geçerli. Uzmanlara göre nasıl uyuduğumuz nasıl bir kişilik olduğumuzun, zayıf ve güçlü olduğumuz yanların, sosyal olup olmadığımızın işareti olabiliyor.

Britanya’da yayımlanan Daily Mail gazetesi, beden dili uzmanı Annabel Knight’ın uyku pozisyonunlarının nasıl bir kişilik ve psikolojiye işaret ettiğine dair değerlendirmelerini sıraladı…

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Fotoğraflar: Daily Mail

Eli bacağa paralel şekilde yan yatanlar

Böyle yatanlar genellikle sakin mizaçlı, pozitif insanlardır. Başkaları için hep en iyisini isterler. Etrafınızda olmasını isteyeceğiniz sokulgan bireylerdir. Ancak bu rahat tavırları kolay aldatılmalarına neden olabilir. Rahat, geçimli bir karakter olmak iyidir ama bazen açıkça fikrini ifade etmek de şarttır.

Sırtüstü veya ‘asker pozisyonu’ denilen uyuma şekli

İki kolları yanda, sırtüstü yatan bu bireyler genellikle sessiz de olsa güçlü karakterlerdir. Hayatlarında ‘dalgalanmalara’ yer vermemeye çalışırlar. Ağırbaşlı olan bu kişiler hem kendileri hem de çevresindekiler için belirli kriterler belirlerler. Kendilerini daha özgürce ifade etmelerini sağlayacak bir şey olan sanatla ilgili bir hobi edinmeleri stresle mücadele etmelerini kolaylaştırır. Ve, uykularının kalitesini artırır.

Deniz yıldızı pozisyonu

Sırtüstü ancak kollar, eller yastığın üzerinde duracak şekilde kıvrılmış şekilde yatanlar kendinden emin insanlardır ve ‘kalabalık içinde yaşamayı’ severler ancak dikkatlerin odağı olmak gibi bir istekleri yoktur. İyi dinleyicilerdir; genellikle arkadaş ve ailelerine yardım eden insanlardır. Ancak, tüm bunlar iyi de kendinizle ilgilenmeyi ihmal etmeyin. Yatağa girmeden önce kendinizi biraz şımartmak daha iyi uyumanızı sağlar.

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Anne karnındaymış gibi yatanlar

‘Fetüs pozisyonu’ olarak da bilinen, bacakları karnına doğru çekerek yan yatma pozisyonunu tercih edenler dışarıdan sert görünse de içleri yumuşak olan yapılara işaret eder. Sert görüntülerini kendilerini korumak amaçlı kullanan kişilerdir. Genellikle kaygılı olan bu kişiler uyumakta zorluk çekebilir. Egzersiz, yoga, meditasyon gibi şeyler onlar için faydalı olur. Temkinli, ihtiyatlı yapıları insanlara zor güvendiklerinin işaretidir. Ancak bir kez güvenirlerse çok sevgi dolu ve iyi bir arkadaş olurlar.

Yüzükoyun, başka deyişle hava dalışçısı pozisyonunda yatanlar

Böyle uyuyanlar açık, kendilerine güvenen kişilerdir. Fazla açık olmaları bazen ‘duyarsız’ veya ‘saygısız’ oldukları yönünde suçlamaları beraberinde getirebilir. Aynı zamanda dışarıya karşı sergiledikleri ‘özgür ruh’u güvensizliklerini saklamak için kullanıyor da olabilirler. Böyle uyuyorsanız ve gecenin yarısında gergin, endişeli bir şekilde uyanıyorsanız yatmadan önce bir sonraki gün için ‘yapılacaklar listesi’ hazırlayın. Sorun ve sorumlulukları kaleme dökmek daha kaliteli ve huzurlu bir uykuyu beraberinde getirir.