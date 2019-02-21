‘Balyoz’ savcısına ‘FETÖ’ üyeliğinden 13 yıl altı ay hapis cezası

‘Amirallere suikast’ ve ‘Balyoz’ soruşturmalarının savcısı Süleyman Pehlivan’a, FETÖ üyeliğinden 13 yıl altı ay hapis cezası verildi.
Balyoz davası nedir?
2010 yılında açılan davada, İstanbul’daki 1. Ordu karargahında 2003 yılında AKP iktidarına yönelik ‘Balyoz’ kod ismiyle darbe planladığı iddia edilen 350 asker yargılanmıştı. Dava kapsamında 63 askere ömür boyu, beş yıla varan sürelerle cezaevinde kalan 236 askere çeşitli hapis cezaları verilmişti.
2015 yılında ise Yargıtay davanın bir ‘FETÖ kumpası’ olduğu gerekçesiyle tüm sanıkları beraat ettirmişti.