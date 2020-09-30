‘Balyoz kumpası’nda yer alan hakim ve savcılara ağırlaştırılmış müebbet istemi

‘Balyoz kumpası’ olarak bilinen süreçte yer alan 50’den fazla hakim ve savcıya dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre Bakırköy başsavcılığının hazırladığı iddianame Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi tarafından kabul edildi.

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Yaklaşır bir yıldır bekleyen ve yeni kabul edilen İddianamede, 113 kişi şikayetçi olarak yer aldı.

İddianamede, ‘Balyoz davası’nda yer alan hakim ve savcılara ‘anayasayı ihlal’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10 ila 37 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.

Davada 250’si TSK mensubu olmak üzere 361 kişi yargılanıp hapis cezası almış ancak 2015’te kararın bozulmasının ardından beraat etmişti. Daha sonra sanıklardan bazıları, davanın ‘FETÖ kumpasları’ndan biri olduğunu belirterek şikayetçi olmuştu.