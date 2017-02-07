Baluken ‘iktidar yanlısı’ basını topa tuttu: HDP’yi linç etmek isteyen pespayelik

HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, tahliyesinin ardından Meclis’te yaptığı ilk konuşmada hükümete yakınlığıyla bilinen gazetelerin partisine yönelik ‘terör operasyonu’ manşetlerini eleştirdi: “Evet bir terör vardı, HDP’yi linç etmek isteyen pespayelik terörün ta kendisiydi.”

Partisinin grup toplantısında konuşan Baluken, sözlerine HDP’nin tutuklu eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı anarak başladı: “Bugün grup toplantımızı benim değil, cezaevlerinde rehin tutulan Selahattin Demirtaş’ın, Figen Yüksekdağ’ın yapması gerekiyordu.”

Meclis’te olması gereken isimlerin cezaevinde olduğunu söyleyen Baluken, “Bir ülkede Meclis ile cezaevi arasındaki sınır silinmişse, demokrasi açısından geri dönülemez bir sorunun alarmı çalıyor demektir” dedi.

‘HDP’yi linç linç etmek isteyen pespayelik terörün ta kendisiydi’

HDP’li vekillere yönelik operasyonun ardından hükümete yakınlığıyla bilinen gazetelerin attığı ‘terör operasyonu’ manşetlerini hatırlatan Baluken, “Evet bir terör vardı, HDP’yi linç etmek isteyen pespayelik terörün ta kendisiydi. HDP’yi linç etmeye çalışan medyaya soruyorum; hakkımızdaki suçlamalarla ilgili tek bir gerçek kırıntısını topluma anlattınız mı? Hangi arkadaşımızın tek bir illegal örgütle bağlantısı iddianamelerde yer aldı mı? Hayır. İddianamelerin tamamı konuşmalarımızdır” dedi.

‘Hayır’ demek bizim hakkımız’

HDP’li vekiller ve parti yöneticileri tutukluyken yapılacak olan referandumun adil olmadığını kaydeden Baluken, yurttaşlara “80 milyona sesleniyorum: Size dayatılan algı yönetimine inanmayın. Biz Meclis’te ne demişsek, sokakta da onu söyledik. Oy hakkı, söz hakkı gasp edilmiş bir parti olarak bu pakete en güçlü şekilde ‘Hayır’ demek bizim hakkımızdır” diye seslendi.

‘Her oy, sokağa çıkma yasaklarının, ablukalarının oylaması olacak’

Baluken şöyle devam etti: “Sandığa atılacak her oy, sokağa çıkma yasaklarını, ablukaları oylama olacak. Kentleri yakıp yıkan uygulamaların oylaması olacak. Bize en aykırı düşünenlerle de kardeşçe yaşamak istiyoruz. Tavrımızı farklı noktaya çekmek isteyenler kardeşlik duvarına çarpacak. HDP’ye terörist diyenler cepheyi genişleterek ‘Hayır’ diyenleri terörist ilan etti. Toplumu seçime mi, savaşa mı götürüyorsunuz? ‘Evet’ oyu vereceklerin de, ‘Hayır’ oyu vereceklerin de birbirlerinin yüzüne bakacakları bir geleceği örmeye hepimizin ihtiyacı var.”