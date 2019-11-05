Balotelli’ye ırkçı tezahürat: Tribün lideri, 11 yıl takımının maçını statta izleyemeyecek

İtalya ligi Serie A’da Brescialı futbolcu Mario Balotelli’ye ırkçı tezahürat yapılmasının ardından, tribün lideri uzun süre maçlardan men edildi.

Sahadan çıkmak siteyen futbolcuyu takım arkadaşları ile rakip takım futbolcuları sakinleştirmeye çalışmıştı (Fotoğraf: Reuters)

Verona ile Brescia arasında 3 Kasım’da oynanan maçın bir bölümünde, Balotelli’ye yönelik ırkçı tezahürat yapılmıştı. Gana asıllı İtalyan futbolcu, sinirlenerek topu dışarı atmış, sahadan ayrılmak istemişti.

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BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre Serie A Spor Mahkemesi, kulübün bir tribününün bir maçlığa kapatılmasına karar verdi.

Verona kulübü de Balotelli’ye yönelik sözleri nedeniyle tribün lideri Luca Castellini’yi 30 Haziran 2030’a kadar statta maç izlemekten men etti.

Castellini, tezahüratla ilgili “Balotelli İtalyan. İtalyan vatandaşlığına sahip ama asla tam olarak İtalyan olamaz” demişti.