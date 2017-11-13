Balona rövaşata denemesine tanık olan esnaf: ‘Böyle şey olmaz’ dedik

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Ankara’da balona rövaşata atmaya çalışan kişinin görüntülerini internette paylaşan esnaf olayı duyduğunda inanmamış.

Henüz kimliği bilinmeyen bir kişinin Atatürk Bulvarı’nda 11 Kasım’da balonla rövaşata hareketi denerken düşmesi sosyal medyada gündem oldu.

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Görüntüleri internette paylaşan kuyumcu Güray Başak, ilk önce bir ses duyduklarını, ardından da dışarıya baktığını, bir kişinin yerde yattığını gördüğünü söyledi.

Önce, “Herhalde ayağı kaydı düştü” diye düşündüklerini, daha sonra da birinin “Ağabey ayağı kaymadı, balona rövaşata atmaya çalıştı” dediğini aktaran Başak, “‘Burası Kızılay’ın göbeği, böyle bir şey olmaz’ diye düşündük. Kamera kayıtlarına baktık. Gördük ki gerçekten arkadaş balona rövaşata atmaya çalışmış. Biz de biraz insanları güldürelim istedik” dedi.

‘Ağabeyi aradı’

Başak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha sonradan anladık ki, bu arkadaş üç haftadır kayıpmış. Gece saat 03.00’te Kahramanmaraş’tan bir arkadaş beni aradı, ‘Ben görüntüsünü paylaştığınız kişinin ağabeyiyim, üç haftadır kayıp. Biz de onu arıyoruz. Tekrar gelirse bize haber verir misiniz?’ diye not bıraktı. Biz de kendisiyle henüz bir irtibat kuramadık.”

Öte yandan rövaşata golleriyle ünlü eski Fenerbahçeli Moussa Sow, Instagram hesabından, “Bu hareketi ona öğreteceğim” mesajını paylaştı.