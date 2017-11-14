Balona rövaşata atan genç amatör futbolcuymuş!

Ankara’da cadde üzerinde rövaşata atmaya çalışmasıyla gündeme gelen gencin eskiden amatör takımda futbolcu olduğunu ortaya çıktı.

Çankaya ilçesindeki Kızılay semtinde bir kişinin yol üzerineki balona rövaşata çekmeye çalışırken yere düştüğü görüntüler geçen günlerde sosyal medyada viral oldu.

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İHA’nın haberine göre rövaşata girişimiyle Türkiye’nin gündemine oturan kişi, 24 yaşındaki Gülbey Türkücü.

İHA’ya konuşan Türkücü’nün Kahramanmaraş’ta yaşayan ağabeyi 29 yaşındaki Adem Türkücü kardeşinin sıklıkla bir-iki günlüğüne evden ayrıldığını ancak sonunda döndüğünü söyledi.

Kardeşinin üç ay önce kayıplara karıştığını, durumu polise de bildirdiklerini aktaran Türkücü, yakın zamanda kardeşinin annesini aradığını, “Geleceğim” dediğini ancak dönmediğini aktardı.

Türkücü, kardeşinin durumunu şu sözlerle anlattı: “Rahatsızlığı var ama psikolojik değil. Adana’ya birkaç kez tedaviye götürdük. Annemler götürmüştü. Doktor onlara kardeşimin rahatsızlığının psikolojik hastalığa yakın olduğunu söylemiş. Tam anlamıyla psikolojik olmadığını söylemiş. 15-25’li yaşlar arasında yakalanacağı bir hastalıkmış. Tedavisi de devam ediyordu. Birkaç gün de hastanede yattı. Kardeşim, Elbistan’ın amatör kulüplerinde oynadı. Maçlara çıktı. Okulda da başarılıydı. Okul turnuvalarında da başarılı olmuştu. Yetenekleri herkes tarafından biliniyordu. Rahatsızlık geçirince okulu da futbolu da bıraktı.”

Ağabay, annesi Ayşe Türkücü’yle birlikte kardeşini aramak için Ankara’ya gitti.