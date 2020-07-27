Balon balığı yiyip hayatını kaybetti: Arkadaşı, ‘Ben yiyorum, bir şey olmuyor’ demiş

Antalya’da, balon balığı yedikten sonra rahatsızlanan 67 yaşındaki Mehmet Berk hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Kumluca ilçesindeki tatil merkezi Adrasan’da yaşayan Berk, bir arkadaşının oltayla yakaladığı balon balığını yedikten sonra fenalaştı. Önce Kumluca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Berk Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Berk, solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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Fotoğraf: AA

Oğlu Sedat Berk, babasının kanser hastalığını yendikten sonra stressiz bir ortamda yaşamak için Adrasan’a yerleştiğini belirterek şunları söyledi: “Babama, arkadaşı, ‘Ben sürekli yiyorum, bir şey olmuyor’ demiş. Babam da bunun üzerine balon balığını tüketmiş. Yedikten bir süre sonra fenalaştı. Kanser hastalığında gördüğü tedaviler nedeniyle bünyesi zayıflamıştı. Bütün organları zarar görmüş. İki günlük yaşam savaşını kaybetti.”

Zehirin çok etkili olduğunu ve insanları balon balığı tüketmemeleri konusunda uyardı.

‘Felç ediyor’

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise balon balığındaki zehirli toksinlerin yaz aylarında en üst seviyeye ulaştığını ifade etti.

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Bazı kişilerin, “Eti tavuğa benziyor. Çok lezzetli. Ben yiyorum. Bir şey olmuyor” gibi yanlış düşüncelerinin olduğunu anlatan Gökoğlu şöyle devam etti: “Özellikle karaciğeri çok zehirli. Bir anda insanı felç edebiliyor ve organların işlevini kaybetmesine neden oluyor. İnsanları sürekli uyarıyoruz. Kesinlikle yemesinler. Bu balığı denizden çıkartmak, satmak yasak. Çok dikkatli olmalılar.”