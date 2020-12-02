Balon balığı kuyruğu götüren balıkçıya 5 TL ödenecek

Akdeniz ve Ege Denizi’nde avcılık yapan balıkçılara her balon balığı kuyruğu için 5 lira ödenecek.

Fotoğraf: DHA

Kızıldeniz üzerinden Türk kara sularına giren stilacı ve diğer balık türleri için zararlı balon balığının avlanmasının teşvik edilmesine dair tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Tebliğ, balon balığı yakalayan balıkçılara yapılacak ödemeyle ilgili usul ve esasları düzenliyor.

‘1 milyona kadar ödeme yapılacak’

Balon balığı kuyruğunun, 1 milyon adete kadar her biri için 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Uygulama 31 Aralık 2020’ye kadar sürecek. 1 milyona ulaşıldığında ise Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS) üzerinden alım durdurulacak.

Balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılamayacak, çıkartıldığının tespiti halinde bu durum hakkında tutanak tutulacak ve getirilen bütün balıklar, destekleme kapsamına alınmayacak.

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‘Risk oluşturulmayan koşullar sağlanacak’

Balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak. Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde, ihtiyaç duyulan koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunlu olacak.

Antalya Su Ürünleri Birliği Başkanı Cengiz Balta, “Beş gün sonra başlayacak. Bunun, arkadaşlarımız için ek gelir olacağını düşünüyorum. Ancak süresi kısa tutulmuş” dedi.

Balıkçıların, günde 10’a yakın balon balığı yakaladıklarını aktaran Balta, “Balıkçı arkadaşlarımız bunları her zaman yakalıyordu. Fazla yakalanabilmesi için özel çelik olta teli lazım” diye konuştu.

‘Tanıtılması gerek’

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise ‘Kuyruğu getir 5 TL’yi götür’ kampanyasında balıkçıların, nelere dikkat etmesi gerektiğini şu şekilde anlattı:

“Antalya Körfezi’nde altı yedi tür balon balığı bulunur. Kuyruğunun getirilmesi istenen balon balığı ‘lagocephalus sceleratus’ türü. Tenekeyi bile ısırıklarıyla koparan bu tehlikeli türün kuyruğunu getirenlere bakanlık 5 lira ödeyecek. Balıkçılarımız da teslim alacak kişiler de bu türü bilemeyebilir. Su Ürünleri Fakültesi tarafından düzenlenecek seminerlerde balıkçılarımıza bu türleri tanıtmamız gerekiyor.”

Balon balıkları içinde tehlikeli türün dışında kalanların avcılığının yasak olduğunu vurgulayan Gökoğlu şöyle devam etti: “Balon balıkları, Akdeniz ekosistem içinde diğer canlılar üzerine baskı yapıyor. Balon balığının kuyruğunun getirilmesindeki amaç; hem o türün baskı altına alınması hem de küçük balıkçıyı desteklemek. Bu uygulamadan trol ve gırgır avcıları faydalanamıyor. Küçük balıkçılarımızın mağduriyeti için güzel bir uygulama. Ancak önemli olan bu balıkları, değerlendirip ülke ekonomisine katkı sağlayacak hale getirmektir.”

Antalya’da balıkçılık yapan Osman Çatali ise Akdeniz’de son zamanlarda tehlikeli balon balık türü arttığını belirterek, “Misinaya zarar veriyorlar. Yetkililerin, bu türün çoğalmasını önlemeye yönelik alacakları tedbirlere biz de uyarız” dedi.