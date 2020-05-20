Balkonuna İngiliz bayrağına benzeyen havlu asan adam gözaltına alındı

Kayseri’de M. R. K.’nın (32) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda evinin balkonuna astığı İngiliz bayrağına benzeyen havlusu, mahallelinin tepkisine neden oldu. Polis, şikayet üzerine İran vatandaşı R. K.’yı gözaltına aldı.

Fotoğraf: DHA

Kocasinan ilçesine bağlı Fuzuli Caddesi’ndeki altı katlı apartmanın beşinci katında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir süredir Kayseri’de yaşayan İran vatandaşı, üzerinde İngiliz bayrağının olduğu havluyu kurutmak için balkonuna astı.

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Bu sırada iftar için balkonda bekleyen vatandaşlar da R. K.’ya tepki göstererek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, R. K.’yı gözaltına aldı. Söz konusu havluya ise el kondu. R.K.’nın polis otosuna bindirildiği sırada bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

İran vatandaşı R. K., ifadesi alınmak üzere Argıncık Polis Merkezi’ne götürüldü. ‘Şüpheli’nin polis merkezinde verdiği ifadede, “Ben ıslak olan havlumu kurutmak için balkona astım. Benim herhangi bir provokatif eylemim kesinlikle olmadı” dediği öğrenildi.

Kayseri valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Bazı basın yayın organlarında yabancı uyruklu bir şahsın İngiliz bayraklı havlusunu balkonuna astığı haberleri yer almıştır. Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.