Balkonda oynayan çocuk kaldırımda oturan kişinin üzerine düştü

Gaziantep’te balkonda oyun oynayan bir çocuk, kaldırımda oturan kişinin üzerine düştü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Onat Kutlar Mahallesi’ndeki üç katlı binanın ikinci katında oturan Suriyeli Abdulkadir Hiloaccuri, balkonda oynadığı sırada dengesini kaybetti.

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Hiloaccuri, bu sırada balkonun altındaki kaldırıma konulan sandalyede oturan İsmail Elmas’ın üzerine düştü. Çevredekiler yardıma koştu.

Düşmenin etkisiyle sandalyeden devrilen Elmas ile küçük Abdulkadir hafif yaralandı.

Elmas’ın burnundan ve kolundan yaralandığı, Abdulkadir’in ise bacağında küçük sıyrıkların olduğu belirtilirken, yaşananlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.