Balıklar da insanlar gibi ‘acı çekiyor’

Bilim insanları balıklarda acı hissini konu alan 98 farklı araştırmayı bir araya getirerek balıkların acıyı memelilerle benzer biçimde hissettiği sonucuna vardı.

Fotoğraf: Kyaw Tun, Unsplash

Independent’ın haberine göre Liverpool Üniversitesi’nde biyo-veterinerlik bilimleri bölümünün başkanı Dr. Lynne Sneddon’ın öncülük ettiği bir araştırmada, balıkların da acı verici bir deneyimden sonra hiperventilasyon semptomları (insanda hızlı nefes alıp vererek, balıkta solungaçtan geçen suyun akışını hızlandırarak karbondioksiti uzaklaştırma davranışı) veya uzun süreli davranış değişiklikleri gösterebildiği ortaya kondu.

Reklam

Bu bulguların insanların hayvanlara ettiği muamelede ‘önemli etkileri’ olacağını belirten Sneddon şöyle devam etti: “Balıklar acı verme olasılığı bulunan bir olay yaşadıklarında, davranışlarında beslenmeyi durdurma ve hareketliliği azaltma gibi olumsuz değişimler ortaya çıkıyor ve bunlar acıyı azaltan bir ilaç verildiğinde engellenebiliyor.” (…) Balıklar dudaklarına ağrı veren bir uyarıcıyla karşılaştığında ağızlarını akvaryumun kenarına sürtmeye başlıyor, tıpkı bizim ayak serçe parmağımızı çarptığımızda ovuşturmamız gibi.“

Yine de balıkların acıyı memeliler gibi hissedip hissetmediği, bilim camiası arasında tartışmalı bir konu. Bu araştırmanın aksine bazı bilim insanları da bu hayvanlarda acıyı anlamlı biçimde algılayacak karmaşık sinir sistemi bulunmadığını öne sürüyor.