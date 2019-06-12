Balıklar da aşk acısı çekiyormuş!

Fransa’daki Burgundy Üniversitesi’nce yapılan araştırma, insanoğlunun sevgilisinden ayrıldığı zaman psikolojik olarak olumsuz etkilenen tek canlı olmadığını ortaya koydu: Balıklar da aşk acısı çekiyor ve depresyona giriyor.

Fotoğraf: www.azgardens.com

Güney Amerika’da sık rastlanan dişi ‘ciklet balıkları’nı inceleyen araştırma ekibi, çiftleştikleri erkekler balık kendilerinden uzaklaştırılıp yerlerinde ilgi duymadıkları erkek balık konulduğunda depresyona girdiğini saptadı. Ekipte yer alan bilim insanları, ‘partnerlerinden’ uzaklaştırılan dişilerin denizdeki kutuların içinde yemek var mı yok mu diye eskiye oranla daha uzun süre araştırdığını bunun da depresyonun en bariz belirtilerinden olduğunu söyledi.

Reklam

Araştırma ekibindeki Francois-Xavier Dechaume-Moncharmont, insan dışındaki bir türün partnerine bağlılığıyla ilgili ilk çalışmaya imza attıklarına dikkat çekerek şunları söyledi: “33 dişi ciklet balığını yakından izledik. Kendi istekleriyle çiftleştikleri partnerlerinden ayrı tuttuğumuz, istemedikleri bir erkekle çiftleşmek zorunda kaldıkları iki hafta içinde davranış biçimlerinin değiştiğine tanık olduk. Tercih ettikleri erkek balıkla çiftleştiklerinde dünyaya ‘Bardağın yarısı dolu’ psikolojisiyle baktıklarını, daha hızlı yumurtladıklarını, kendi tercih etmedikleri bir balıkla çiftleştiklerinde ise daha ağır ve az yumurtladıklarını gördük.”

Dechaume-Moncharmont, dişi balıkları tabi tuttukları deneyler sonucunda kendi tercihleri olan erkek balıktan ayrı kaldıklarında pesimist davranış sergilediklerinin altını çizdi.