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Yaramazlara biraz batar!

Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Fotoğraf: DHA

Yangın, saat 12.30 sıralarında Edremit ilçesi Çam mahallesinde ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alan içinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yangın ihbar hattına bildirdi.

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Yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Babadağ Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıkan yangına havadan dört helikopter, karadan ise 12 arazöz, bir dozer ile çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

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