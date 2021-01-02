Balıkesir’de mutasyonlu virüs tespit edilen kişi karantina için yurda götürüldü

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesi’nde, mutasyona uğramış corona virüsü tespit edilen erkek hasta, sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak karantina için yurda götürüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Britanya’daki Covid-19 mutasyonunun 15 kişide tespit edildiğini ve kontrol altına alındığını açıklamıştı.
112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibi, mutasyonlu virüs tespit edilen 40’lı yaşlardaki hastayı, Balıkesir’deki Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurda götürmek üzere aldı.
Hasta, evden elinde valiziyle yürüyerek çıktı. Sağlık ekibi, hastaya ambulansta yolculuk sırasında uyması gereken kuralları anlatıp uyarılarda bulundu.