Balıkesir’de kadın cinayeti: Tetiği çektiği parmağı koptu

Google, sunucularını Türkiye’ye getirmek için Türkiye’nin önemli internet servis sağlayıcılarından olan Türk Telekom ile anlaşma imzaladı. Buna göre 2020’de Türkiye’deki Google internet trafiğinin yüzde 50’si Türkiye’deki sunuculardan yönetilecek.