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Yaramazlara biraz batar!

Balıkesir’de kadın cinayeti: Tetiği çektiği parmağı koptu

Balıkesir’de sevgilisini öldüren adam gözaltına alındı. Zanlının silahı ateşlerken parmağının koptuğu öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Edremit ilçesinde 46 yaşındaki evli Mehmet B., dün akşam saat 22:30 sıralarında, birlikte yaşadığı sevgilisi 35 yaşındaki Nazan Can’a pompalı tüfekle ateş etti.

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Tüfekten çıkan saçmalar kadının göğsüne isabet etti. Mehmet B.’nin ise tetiği çektiği parmağının silaha sıkışarak koptuğu öğrenildi. Olay yerine giden ekipler, Nazan Can’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, Mehmet B. gözaltına alındı.

Kadının cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Mehmet B. ise Edremit Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Balıkesir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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