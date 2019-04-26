Balıkesir’de iki öğrencisini tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Bahçelievler İlkokulu’nda rehber öğretmen Ö.A., iki erkek öğrenciyi evine götürerek taciz ettiği suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fotoğraf: DHA

Evli ve iki çocuk babası Ö.A. iddiaya göre, önceki gün dokuz ve 11 yaşyarındaki iki kardeşi evine götürerek tacizde bulundu.

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Eve dönen çocuklar, durumu annelerine anlattı. Bunun üzerine aile şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, taciz zanlısı öğretmeni evinde gözaltına aldı.

Ö.A. savcılık ifadesinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Rehber öğretmen Ö.A.’nın taciz suçlamasıyla devam eden bir davasının daha bulunduğu öğrenildi.

