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Yaramazlara biraz batar!

Balıkesir’de ‘corona’ tedbirlerine uymayan 52 kişiye 46 bin lira ceza

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde yedisi iş yeri sahibi 52 kişiye toplam 46 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. 

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ekipler kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, iş yerlerinde ve kamuya açık alanlarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda denetim gerçekleştirdi.

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Gün boyu yapılan denetimlerde maske takmayan, fiziki mesafe ve hijyen kuralına uymayan yedi iş yeri sahibi ile 45 vatandaşa toplam 46 bin 100 lira ceza uygulandı.

Evinde izole bir ortamda olması gereken ancak bu kuralı ihlal eden bir kişi de polis ekiplerince yakalanarak devlet yurdunda karantinaya alındı, ayrıca hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Denetim yapılan 100 iş yeri sahibi ile çalışanları pandemi kuralları konusunda bilgilendirildi. 

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