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Yaramazlara biraz batar!

Balıkesir ve Çanakkale’de ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Çanakkale’de 36 yıl, Balıkesir’de ise 68 yılın ardından ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Fotoğraf: DHA

Çanakkale’de ekim ayında ölçülen en yüksek sıcaklık, 8 Ekim 1984’te 31.7’yle kayda geçmişti. Bugün ise kentte 31.8 derece ölçülerek rekor kırılmış oldu.

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68 yıllık rekor

Balıkesir’de ise 3 Ekim 1952’de 33.3 olarak ölçülen sıcaklık bugün 36.5 dereceye kadar yükseldi. Buna göre kentte 68 yılın rekoru kırıldı.

Ekim ayında mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının üç gün daha devam etmesi bekleniyor.

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