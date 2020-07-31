Balıkesir ve Bursa’da trafik kazaları: Bir ölü, üç yaralı

Balıkesir ve Bursa’da yaşanan trafik kazalarında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, Eriş Çobanoğlu (75) idaresindeki 10 ADY 400 plakalı motosiklet, Ayvalık ilçesi İskele mevkisinde Hüseyin Ülker’in kullandığı 10 VE 551 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

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Kazada, motosiklet sürücüsü Çobanoğlu hayatını kaybetti.

Babalarının ölüm haberini çiftlikte kurban keserken alan çocukları kaza yerinde büyük üzüntü yaşadı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde de Muhammet Genç yönetimindeki 16 LPM 91 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Summani Bayram’ın kullandığı 16 AL 9607 plakalı otomobil çarpıştı.

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Kazada yaralanan sürücüler ile Bedri Seymen, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.