Balıkesir Sanayi Odası’nın eski başkanı Ahmet Kula konkordato istedi

ALİ YILMAZ

Balıkesir Sanayi Odası’nın eski başkanı Ahmet Kula’nın şirketi Kula Gıda için konkordato istediği ortaya çıktı. Üç aylık geçici mühlet kararı verilen şirket için iki ay daha ek süre verilmesi kararlaştırıldı.

Kula Gıda Kombinaları AŞ, yaşadığı mali darboğazı aşamayınca mahkemeye başvurdu. Balıkesir Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada şirkete yönelik konkordato kararı verilmesi talep edildi.

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Komiser ataması yapıldı

Mahkeme şirkete yönelik geçici mühlet verdi ve komiser ataması yaptı. 9 Eylül’deki duruşmada, şirkete yönelik iki aylık daha geçici mühlet verilmesi kararlaştırıldı.

Temeli 65 yıl önce atıldı

Un ve yem markaları ile öne çıkan Kula Gıda’nın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Kula Balıkesir Sanayi Odası Başkanı olarak görev yaptı. Dev şirketin temeli 65 yıl önce atıldı.