Balıkesir merkezli 58 ilde IŞİD operasyonu: 126 gözaltı

Balıkesir merkezli 58 ilde IŞİD ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları gerekçesiyle 126 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

AA’nın aktardığına göre, Balıkesir başsavcılığınca, IŞİD’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 148 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

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Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ekipleri 58 ilde operasyon başlattı.

Çok sayıda örgütsel doküman, silah, para ve para trafiğini gösteren ajanda ile dekontlar ele geçirildi.

Diğer 22 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.