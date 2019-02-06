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Yaramazlara biraz batar!

Balıkesir adliyesindeki gaz kaçağında sigara iddiası

4 Şubat’ta Balıkesir adliyesindeki yangın tüplerininden sızan gaz sonucu 59 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Yangın sisteminin sahibi firma gaz sızmasının sebebi olarak sigara dumanını gösterdi.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Mehmet Andaç’ın haberine göre sızıntının başladığı odada sigara izmaritleri bulundu.

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Adliyedeki yangın sisteminin yüklenici firmasının sahibi Ahmet Çengel, “Sistem yangını çabuk söndürmek için tasarlanmış bir sistemdir. Kapalı ortamlar için tasarlanmıştır. Ani parlayan yerler için çabuk kendini boşaltıp yangını söndürmesi için tasarlanmıştır” dedi.

Çengel, odada içilen sigara dumanının yangın söndürme sistemini aktive ettiğini, gaz boşaltımının bu yüzden başlamış olabileceğini iddia etti.

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4 Şubat günü meydana gelen olayda toplamda 59 kişi hastaneye kaldırılmıştı. 38 kişi taburcu edilirken, 21 kişi halen hastanede tedavi altında. Hastanedeki üç kişinin durumu ise kritik.

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