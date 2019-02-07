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Yaramazlara biraz batar!

Balıkesir adliyesinde gazdan zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi

Balıkesir adliyesinde gazdan zehirlenen bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA

Adliyede 4 Şubat’ta yangın söndürme sisteminden karbondioksit gazı sızmıştı. Gazdan etkilenen 59 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Dördünün durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

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Durumu kritik dört kişiden 39 yaşındaki infaz koruma memuru Savaş Fikret, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yardım ederken kendisi de gazdan etkilenmişti

DHA’nın aktardığına göre Fikret, gazdan etkilenenlere yardım etmek isterken sızıntıdan etkilenmişti.

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Evli ve iki çocuk babası Savaş Fikret’in ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu. 

Durumu hala kritik olan üç kişinin tedavisi ise devam ediyor.

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