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Balıkesir adliyesinde gaz kaçağı: 54 kişi zehirlendi, dördünün durumu kritik

Balıkesir adliyesinde bodrum kattaki yangın tüpleri gaz sızdırdı. Gazdan zehirlenen 54 kişi hastanelik oldu. Dördünün durumu kritik.

Fotoğraf: DHA

Altıeylül ilçesindeki Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde bulunan adliyede bugün öğle saatlerinde yangın tüplerinden çıkan gazdan çok sayıda kişi etkilendi.

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Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, adliyenin bodrum katındaki yangın tüplerinin bir yangın olmadan nedensiz boşaltıma başladığını söyledi.

Zehirlenen 54 kişi hastaneye kaldırıldı. Dördünün durumu ise kritik.

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Sızıntının sebebi henüz tespit edilemedi. Boşaltılan adliye binasında tespit çalışmaları sürüyor.

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