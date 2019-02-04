Balıkesir adliyesinde gaz kaçağı: 54 kişi zehirlendi, dördünün durumu kritik

Balıkesir adliyesinde bodrum kattaki yangın tüpleri gaz sızdırdı. Gazdan zehirlenen 54 kişi hastanelik oldu. Dördünün durumu kritik.
Altıeylül ilçesindeki Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde bulunan adliyede bugün öğle saatlerinde yangın tüplerinden çıkan gazdan çok sayıda kişi etkilendi.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, adliyenin bodrum katındaki yangın tüplerinin bir yangın olmadan nedensiz boşaltıma başladığını söyledi.
Zehirlenen 54 kişi hastaneye kaldırıldı. Dördünün durumu ise kritik.
Sızıntının sebebi henüz tespit edilemedi. Boşaltılan adliye binasında tespit çalışmaları sürüyor.