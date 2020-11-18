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Yaramazlara biraz batar!

Balıkçıların ağına 300 kilogramlık bronz heykel takıldı

Marmaris’te balıkçıların ağlarına 2 metre uzunluğunda 300 kilogram ağırlığında bronz heykel takıldı. Bronz heykel incelenmek üzere Marmaris Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Fotoğraf: DHA

Marmaris ilçesinin 70 kilometre kırsalında bulunan Bozburun ile Selimiye mahalle sınırları açıklarında Bodrumlu balıkçılar ağ attı.

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Balıkçılar, şafak vakti 50 metre derinliğe attıkları ağlarını çekmeye başladı.

Ağın ağır olduğunu fark eden balıkçılar deniz ürünlerinin çok olduğunu düşünerek sevinçle çekmeye başladı. Uzun süren uğraşlar sonucu ağ çekildi.

Ağlarına deniz ürünleri bekleyen balıkçılar çıkan heykeli görünce şaşkınlık yaşadı.

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Heykeli teknelerine alan balıkçılar durumu telsizle Sahil Güvenlik Marmaris İlçe Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi.

Devriye gezen Sahil Güvenlik hücum bot ekipleri balıkçı teknesinin bulunduğu Selimiye Mahallesi açıklarına geldi.

Tekneye inen ekipler heykelde inceleme yaptıktan sonra balıkçılara eşlik ederek Bozburun Mahallesi iskelesine geldi.

Marmaris Müze Müdürlüğü’nden gelen ekipler vinçle bir araca konan bronz heykelde yerinde inceleme yaptı.

Yaklaşık 2 metre boyunda, 300 kilogram ağırlığında bronz heykel olduğu belirlendi. Hangi döneme ait olduğu belirlenemeyen heykel Marmaris Müze Müdürlüğü’ne götürülerek muhafaza altına alındı.

Konu hakkında bilgi vermeyen Marmaris Müze Müdürlüğü yetkilileri, inceleme ve araştırmanın ardından açıklamanın bakanlık tarafından yapılacağını bildirdi.

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