Balıkçıların ağına 200 kiloluk mayın parçası takıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde balıkçıların ağına, 200 kilogram ağırlığında, patlatılmış bir mayına ait demir parçası takıldı. 1. Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu tahmin ediliyor.

Fotoğraf: DHA

Yalıkavak Mahallesi açıklarında, tekne ile avlanan balıkçılar, ağlarına büyük bir cismin takıldığını fark edip cismi güverteye çıkarttı.

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Torba Balıkçı Barınağı’na götürülen mayın parçası Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.



Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekibi tarafından Kızılağaç Mahallesi’ndeki deve güreşi alanında muhafaza edilen mayın parçasıyla ilgili inceleme başlatıldı.