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Yaramazlara biraz batar!

Balıkçılar da tanzim istiyor: Ucuz satmak için gerekli

Fiyatların yüksek olmasından dolayı satışlarının azaldığını ileri süren balıkçılar, sebze ve meyvede olduğu gibi balıkta da tanzim satış talep ediyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Hükümet, artan gıda fiyatlarına karşı çok sayıda noktada belediyeler eliyle ucuza sebze-meyve satmaya başlamıştı. Üzerine kar payı konmadığı için ucuza satılan gıdalar nedeniyle devletin zarar ettiği öne sürülmüştü. Hükümet, gıdadaki yüksek fiyatları komisyonculara bağlamıştı.

AA’nın haberine göre Kumkapı Balık Hali’nde çalışan balıkçı Kemal Sümbül, satışlarının sezon başına göre hayli düştüğünü söyledi.

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Sümbül, sebze ve meyvede uygulanan tanzim satışın balık için de yapılmasının yararlı olacağını vurgulayarak şöyle konuştu: “Sebze-meyve fiyatları tanzim satışıyla düştü. Vatandaş ne güzel ucuz yiyor. Balıkta da bu olabilir. Tekne direkt getirip kabzımallara değil de esnafa verse hamsiyi 20 liraya değil de 10 liraya satarım. Stok olayına gelirsek 30 tane tekne denize açılıp tonlarca hamsi tutuyor. 4 bin kasa hamsi getiriyor. Tekne yanaşıyor hale. Hepsi birden getirip koysa oraya rekabet olur. Ucuz olur. Ama tek tek yanaşıyor. Sebze-meyvede olduğu gibi balıkçılar da tanzim satış istiyor. Vatandaşa ucuz yedirmek için gerekli.

‘Sürdürülebilir balıkçılık fiyatları düşürür’

Poyrazköy’de 50 yıldır balıkçılık yapan Şaban Bostan ise balıkçılığın sürdürülebilir yapılması durumunda fiyatların düşeceğini belirtti.

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Bu yıl balıkçılığın durumunun pek iç açıcı olmadığına dikkati çeken Bostan, “Çünkü sürdürülebilir balık avcılığını savunmuyoruz. Savunsaydık bugün balığımız bol olurdu. Fiyatları da düşerdi” dedi.

Bostan, balıkçılıktaki sorunun ‘aşırı avcılık’ olduğunu ve denizlerde stokların bittiğini sözlerine ekledi.

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