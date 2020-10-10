Balıkçı teknesi alabora oldu: İki kişi hayatını kaybetti

İstanbul’da balıkçı teknesi alabora oldu; iki kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kurtarıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın İstanbul Valiliği’nin açıklamasından aktardığına göre saat 04:30 sıralarında Kumkapı Balıkçı Barınağı yakınında Kumsal-55 isimli balıkçı teknesi alabora oldu.

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Kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri, ihbar üzerine geldikleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Teknedeki 13 kişiden 11’i kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi, iki personel ise hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin adli ve idari işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, “Hayatını kaybeden balıkçılarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı, kazazedelerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.