Balık ölümleriyle gündeme gelen Küçükçekmece Gölü’nden numune alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve İSKİ ekipleri, Küçükçekmece Gölü’nde görülen balık ölümlerinin nedeninin saptanabilmesi için numune aldı. Alınan su ve balık numuneleri detaylı bir analiz için laboratuvara gönderildi.

Fotoğraf: DHA

İBB’nin konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

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“Gölden alınan su numunelerinin analizleri sonuçlanmadan, balık ölümlerinin atıksu veya bir başka nedenden kaynaklı olduğuna dair kesin ifadelerin kullanılmasının mümkün olmadığı herkesin malumudur. Numuneler, İSKİ’ye ait laboratuvarlarda analiz edildikten sonra sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Küçükçekmece Gölü’nün, hiçbir zaman su kaynağı olarak kullanılmadığı anımsatılan açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi: “Göle, yıllar boyunca akan atık su sebebiyle, su kalitesi önemli ölçüde kirlenmiştir. Ayrıca göle, tatlı su kaynağı olan Sazlıdere üzerine DSİ tarafından baraj yapılmasıyla, tatlı su girişi de önemli ölçüde azalmıştır. Bu sebeplerle, Küçükçekmece Gölü’nde zaman zaman mevsimsel olarak oksijen azalmasına bağlı balık ölümleri yaşanabilmektedir. Bu ölümler geçmiş yıllarda da görülmüştür.

Gölde ölü balıklar arasında kefal ve benzeri deniz varlıkları da bulunmaktadır. Uzmanlar, yaşanan bu ölümlerin gelgit kaynaklı olup olmadığı üzerinde de durmaktadır.

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Yıllardır ihmal edilmiş

Sonuçta, Küçükçekmece Gölü’nde bugün münferit bir olay yaşanmış olmasına rağmen, gölün uzun yıllardır alarm verdiği açıkça görülmekte. İBB ise uzun yıllardır ihmal edilmiş, kentin kirli su kaynağı haline getirilmiş Küçükçekmece Gölü’nü yaşatmak, şehre yeniden kazandırmak için sorumluluk alanlarında projeler üretecek. “

Bakanlık, ‘ölü göl’ demiş

İBB, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Kanal İstanbul’un yaratacağı zararlar konusunda, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) yaptığı başvuruya 20 Nisan’da yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Küçükçekmece’yi ‘ölü göl’ diye nitelediğini vurguladı. İBB’nin, Küçükçekmece’yi ölü göl olmaktan kurtaracağı belirtildi.