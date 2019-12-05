Balık halinde denetim: 56 işletmeye 100 bin lira ceza kesildi

Ankara’da Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, sahil kentlerinden nakledilen su ürünlerini denetledi.

Fotoğraflar: DHA

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz’ın başında bulunduğu ekipler, balık halinde tezgahlarda satışa sunulan çeşitli balıklar ile depolarda saklanan ürünleri boy, avlanma yaşı ve hijyen yönünden denetledi.

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Korkmaz, Ankara genelinde hal, perakende satış noktaları ve yol kontrol noktaları olmak üzere 30’un üzerinde ekiple toplam 405 noktada uygulama yapıldığını aktardı.

‘Dokuz ton balığa el kondu’

Bu yıl yapılan denetlemelere ilişkin bilgi veren Korkmaz, şöyle konuştu: “2019 yılı içerisinde Ankara genelinde 7 bin 100 civarında denetim gerçekleştirildi ve bu denetimlerde büyük oranda balıkçılarımızın zaman ve boy yasağına uydukları görüldü. Ancak zaman zaman kurallara aykırı faaliyet gösteren 56 işletmeye de 100 bin lira idari para cezası uygulandı. 9 bin kilogram civarında balığa el konuldu ve 365 kilogram balık da suya geri bırakıldı.”

Kurallara uymayan işletmelere 1635 lira idari para cezası kesildiğini aktaran Korkmaz, Su Ürünleri Kanunu’nda yakın zamanda yapılan değişiklikle ceza miktarının yükseltildiğini ve yeni cezaların 2020’de uygulanmaya başlayacağını söyledi.