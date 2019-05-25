Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bali Adası’nda yanardağ patlaması: Gökyüzü alev alev

Endonezya’nın gözde turizm mekanlarından Bali Adası’ndaki Agung Yanardağı’nda dün akşam volkanik patlama meydana geldi. 4.5 dakika süren patlama kızgın lav ve kül püskürmesine neden oldu.

Fotoğraf: Daily Mail

Adanın doğusundaki yanardağdan kilometrelerce öteye lav ve kül yağdığını söyleyen yetkililer, Bali’ye giden dört uçağın başka merkezlere yönlendirildiğini, adadan yapılacak beş uçuşun ise ortaya çıkan kül bulutu görüş mesafesini engellediği için iptal edildiğini açıkladı.

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Kül ve lavlardan civardaki köylerin etkilendiği belirtilirken, bu köylerde yaşayanlar, ürkütücü bir ses duyduklarını ve sonrasında gökyüzünün ateş topuna dönüştüğünü anlattı.

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