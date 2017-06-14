Bale ve opera izlemeye gidenlerin sayısı yüzde 20 azaldı

Türkiye’de gerek opera ve bale gösterisi gerekse izleyecisi sayısı geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre opera ve balelerde seyirci sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 19,1 azalarak 272 bin 578 oldu.

Opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı da 170’e düştü.

Türkiye’de 2015-2016 sezonunda opera ve bale gösterimi yapılan altı ilin tamamında izleyici sayıları geriledi.

2014-2015 sezonuna göre en büyük düşüş yüzde 27,5 ile Mersin’de. Bunu yüzde 26,3 ile İstanbul ve yüzde 22,9 azalmayla İzmir takip etti.

Bu arada opera ve balenin yanısıra orkestra, koro ve topluluklarda izleyici sayısı, 2015-2016 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 4,2 azalarak 463 bin 422 oldu.

Orkestra izleyici sayısı geçen sezona göre yüzde 2,8 artarak 155 bin 811’e ulaşırken, koro izleyici sayısı da yüzde 18,2 azalarak 73 bin 437’ye, topluluk izleyici sayısı ise, yüzde 3,3 azalarak 234 bin 174’e düştü.