Baldızını öldürüp kaçan adam Konyaaltı’nda güneşlenirken yakalandı

Antalya’da, önceki gün, baldızı Rajae Ait Lhaj’ı (24) bıçaklayarak öldürüp kaçan Ercan Karakaş (41), Konyaaltı sahilinde güneşlenirken yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Karakaş, ifadesinde baldızının, Fas uyruklu eşi Siham Karakaş’ı ülkesine götürmeye çalıştığını, çocuğunu görememe korkusuyla öldürdüğünü söyledi.

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Kepez ilçesinde yaşayan, bir kız çocuğu annesi Siham Karakaş, güvenlik görevlisi eşi Ercan Karakaş’ın şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ettiğini öne sürerek temmuz ayında şikayetçi oldu. Ağustosta iki ay uzaklaştırma kararı alındı. Siham Karakaş, hamile olduğu için Fas’ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait Lhaj’ı yanına çağırdı. Cumartesi günü Ercan Karakaş’ın annesi, Siham Karakaş’ın evine giderek torununu alıp, evden ayrıldı.

Uzaklaştırma kararı bulunan Karakaş cumartesi akşamı eşi ve baldızının yaşadığı eve gitti. Eşi kapıyı açmayınca balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören Siham Karakaş, korkuya kapılarak fenalık geçirdi. Rajae Ait Lhaj, bir yandan ablasına yardım etmeye çalışırken bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak Karakaş ona da saldırıp korkuyla kendini dışarı atan kadını kovaladı ve Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi’nin bahçesinde yakalayarak 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan Karakaş’ı yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve Konyaaltı sahilinde olduğunu belirledi.

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Baldızının eşini kışkırttığını iddia etti

Dün öğleden sonra bölgede önlem alarak baskın yapan ekipler Karakaş’ı sahilde güneşlenirken yakaladı. Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Karakaş ifadesinde, baldızı Rajae Ait Lhaj’ın sürekli karısını kendisine karşı kışkırttığını iddia etti.

Hakkındaki taciz iddialarını kabul etmeyen Karakaş şunları söyledi: “Olay günü konuşmak için gittim. Baldızım, karımın benden ayrılmasını, doğumdan sonra da Fas’a gelmesini istiyordu. Bu nedenle tartışmıştık. Hatta bu nedenle uzaklaştırma aldım. Çocuğumu Fas’a götüreceklerdi. Bir daha onları göremeyeceğimden korktum.”

Baldızıyla tartıştıklarını anlatan adam, “Kaçmaya başladı. Sokakta yakaladım. Araya eşim girince uzaklaştırdım. Ardından da bıçakladım. Eşimle bir sorunum yok” dedi.

Kaçıp Konyaaltı sahilinde saklandığını belirterek, “Gece orada kaldım. Gündüz denize girip güneşlendim” diyen Karakaş, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.