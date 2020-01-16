Baldızını öldürmeden önce ‘Cehenneme girer miyim’ diye sormuş

Antalya’da, Eylül 2019’da, baldızı Rajae Ait Lhaj’ı öldüren Ercan Karakaş hakkında hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Karakaş’ın, olay günü mesai arkadaşına, “Adam öldürsem günah mı? Cehenneme girer miyim? Kaç yıl yatarı var” gibi sorular yönelttiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi’nde oturan, bir kız çocuğu annesi Siham Karakaş, güvenlik görevlisi eşi Ercan Karakaş hakkında kendisine şiddet uyguladığı, ölümle tehdit ve sürekli hakaret ettiği iddiasıyla geçen yıl temmuz ayında şikayetçi oldu. Bunun üzerine Ercan Karakaş’a, ağustosta iki ay uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla yaşamaya başlayan Siham Karakaş, hamile olduğu için Fas’ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait Lhaj’ı yanına çağırdı.

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Ercan Karakaş’ın annesi, 28 Eylül ‘de Siham Karakaş’ın evine giderek, torununu alıp evden ayrıldı. Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan Karakaş da aynı gün saat 21:30 sıralarında konuşmak için eşinin yaşadığı eve gitti.

Karakaş, eşi kapıyı açmayınca elinde kasap bıçağıyla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören Siham Karakaş, kardeşi Rajae Ait Lhaj’a kaçmasını söyledi. Ercan Karakaş baldızına saldırdı. Korkan kadın, yalın ayak evden çıkarak, kaçmaya başladı. Karakaş, Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi’nin bahçesinde yakaladığı baldızının boğazını kesti, 12 yerinden bıçakladı ve kaçtı. Rajae Ait Lhaj hastanede yaşamını yitirdi.

Polisteki sorgusunda kendisini boğmak için denize girdiğini söyleyen Karakaş Konyaaltı sahiline gitti. Denize atlayıp 12 saat yüzdükten sonra yorgun düştü. Cankurtaranın 30 metre açıkta görüp kıyıya çıkardığı Ercan Karakaş, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Karakaş, tedavisinin ardından hastane polisince gözaltına alındı. Ercan Karakaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Baldızını sorumlu tutuyormuş

‘Tasarlayarak kasten insan öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Ercan Karakaş hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, Karakaş’ın, eşiyle yaşadığı geçimsizlikten baldızını sorumlu tuttuğu belirtildi ve mesai arkadaşı A.R.E’ye, “Adam öldürsem günah mı? Cehenneme girer miyim? Kaç yıl yatarı var. Öldüreceğim insan suçlu ise öbür dünyada cezam hafifler mi” sorularını yönelttiği vurgulandı.

Siham Karakaş, hamile olduğu için Fas’tan yanına yardım amaçlı gelen kız kardeşine, eşinin göz koyduğunu belirterek, “Kız kardeşimi dini nikahlı olarak kendisine eş yapmak istiyordu. Ancak kardeşim bunu kabul etmiyordu” dedi.