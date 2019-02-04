Çocuk yaştaki baldıza cinsel istismar ve tehdide indirimle 28 yıl hapis

Bursa’da 13 yaşındaki baldızına istismarda bulunmak suçundan yargılanan 33 yaşındaki Mutlu A.’ya iyi hal indirimi uygulanarak 28 yıl bir ay 15 gün hapis cezası verildi.

Bankada memur olarak çalışan Mutlu A.’ya istismar suçundan Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. İddiaya göre enişte, yalnızken öpüp taciz ettiği kız çocuğu B.K.’nın çıplak fotoğraflarını ele geçirip şantaj yaptı.

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Eniştenin B.K.’ya “Benimle ilişkiye gireceksin. Yeni çekilmiş çıplak fotoğraflarını göndereceksin” dediği, çocuğun da korkarak gönderdiği belirtildi. Durum, B.K.’nın durumu rehber öğretmenlerine anlatması sonucu ortaya çıktı.

Mutlu A. gözaltına alınarak tutuklandı. Bankadaki bilgisayarından B.K.’nın fotoğrafları çıktı. Eşi adama boşanma davası açtı. Mutlu A. bankadan da kovuldu.

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‘Tehditlerine dayanamadım’

Hakkında istismar ve çocuğu alıkoyma suçlarından 22 yıla kadar hapis istenenen bankacı, B.K.’nın kendisine aşık olduğunu iddia ederek çocuğun ergenlik döneminde olduğu için kendisine sürekli çıplak fotoğraflarını gönderdiğini öne sürdü. Mutlu A., B.K.’yı fotoğraf göndermeme konusunda uyardığını ancak söz dinlemediğini de savundu.

Sanık avukatı ise müvekkili ile baldızı arasında toplam 50 sayfadan oluşan WhatsApp yazışmasında 114 çıplak fotoğraf ve videonun olduğunu söyleyip müvekkilinin B.K.’yı tehdit etmediğini öne sürdü.

Mutlu A.

Psikolog kontrolünde ifade veren B.K., Mutlu A.’nın cinsel istismarına ve tehditlerine dayanamadığını belirterek “Ondan şikayetçiyim” dedi.

Mutlu A., davanın son duruşmasında suçlamayı yine reddederek şu ifadeleri kullandı: “Böyle bir cinsel istismar veya cinsel saldırı olayı olmuş olsaydı bu konuda ses kaydı ve diğer deliller olurdu. Böyle bir durum gerçekleşmiş olsaydı avukatı vasıtası ile aracı koyup pazarlık yapma durumu söz konusu olamazdı. Ben pazarlığı reddedince arkasından hemen şikayet olayı gerçekleşmiştir. Tahliyemi istiyorum.”

Önce artırım, sonra indirim

Mahkeme heyeti, deliller sonucunda sanık Mutlu A.’yı ‘küçük yaştaki çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak‘ ve ‘cinsel istismar ve taciz’ suçundan, mağdurun eşinin kız kardeşi olması nedeniyle de artırım uygulayarak 33 yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Daha sonra ‘sanığın duruşmadaki iyi hali’ nedeniyle indirim yapılarak 28 yıl bir ay 15 gün hapis cezası verildi.