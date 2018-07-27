Sedat Ergin: Berberoğlu hakkındaki suç isnadı AYM’nin serbest bıraktığı Balbay’ın dosyasına kıyasla daha hafiftir

Balbay’ı yargılayıp toplam 34 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm etmiş olan İstanbul’daki 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM kararından beş gün sonra (9 Aralık 2013) kendisini serbest bırakmıştır.

AYM’nin özellikle Balbay kararı üzerinden gidersek, öncelikle dikkat çekmemiz gereken bir nokta var. Balbay, Ergenekon terör örgütüne üye olduğu ve anayasal düzeni değiştirmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanıp mahkûm olmuş, Yargıtay daha sonra bu kararı bozmuştu.

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Balbay’a isnat edilen suçların içeriği, Anayasa’da milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına gerekçe oluşturan 14’üncü maddede tanımlanmış ‘anayasal düzene karşı faaliyetler’in kapsamına giriyordu. Buna karşılık istinaf mahkemesinin Enis Berberoğlu’na atfettiği ‘devlete ait gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’ suçu bu kapsamda değildir. Bir başka anlatımla, Berberoğlu hakkındaki suç isnadı Balbay’ın dosyasına kıyasla daha hafiftir. Keza, kendisine verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezası da Balbay’ın cezasının yaklaşık altıda biridir.

Sedat Ergin’in yazısı