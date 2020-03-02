Balat’taki taciz zanlısına tahliye

İstanbul’un Fatih ilçesinin Balat semtinde bir kadına taciz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Halil P. hakkında tahliye kararı verildi.

Fotoğraf: DHA

Tevkii Cafer Mektebi Sokak’ta 15 Aralık saat 08:40’ta yaşanan olayda, Halil P. işyerine yürüyen 36 yaşındaki S.K. isimli kadını takip etmiş, yolda kimsenin olmadığı sırada taciz etmişti.

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Olaya ilişkin video kaydı (DHA)

‘Görüntüdeki ben değilim’

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Halil P. ‘‘Suçlamaları kabul etmiyorum. Görüntüdeki kişi ben değilim” dedi.

Sanığın avukatı ise şu savunmayı yaptı: “Müvekkilim ifade aşamasında suçu baskı içinde kabul etmiştir. Yanlış yönlendirmeyle ifade vermiştir. Müvekkilim ile videodaki kişi aynı kişi değildir. Bu durumun tespiti için bilirkişi raporu talep ediyoruz. Müşteki de sağlıklı teşhis yapmamıştır, atılı suçu kabul etmiyoruz. Sanık 3 aydır tutukludur. Bakmakta olduğu çocukları vardır. Tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep ediyoruz.”

‘Dolaylı ikrarla suçu kabul etti’

Müşteki S.K. ise “Ben sanığı net ve kesin olarak teşhis ettim. Olayı gerçekleştiren şahıs bu kişidir, şikayetçiyim” dedi.

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Avukatı da sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devam etmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: ”Sanık dolaylı ikrarla suçu kabul etmiştir. Şikayetçiyiz, yargıtay kararında belirtildiği gibi ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan da cezalandırılması gerekmektedir.”

Cinsel saldırıdan yedi yıl hapis cezası

Mahkeme iyi hal indirimi uygulamadan Halil P.’yi ‘cinsel saldırı’ suçundan yedi yıl hapis cezasına çarptırırken, davanın karara çıkmış olması ve tutuklamanın cezalandırma aracı değil tedbir niteliğinde olması nedeniyle sanığın tahliyesine karar verdi.