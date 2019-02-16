Balat’ta üç katlı bina çöktü, ‘can kaybı yok’

Fatih Balat’ta dört katlı eski bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Valilik, can kaybı ve yaralı olmadığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Valiliği Balat’tan çöken bina ile ilgili olarak, “İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur” dedi.

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İstanbul Valiliği’nden bina çökmesiyle ilgili yapılan açıklamada, “Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çorbası Çeşme Sokakta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan üç katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur” denildi.