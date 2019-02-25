Balat’ta kilise duvarına tehdit yazıları

İstanbul’daki Balat Surp Hreşdagabet Ermeni Kilisesi’nin dış duvarına tehdit ifadeleri yazıldı.
Ermeni Patrikliği’nin Facebook sayfasında yer alan bilgiye göre 23 Şubat saat 22.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler taciz eylemini gerçekleştirdi.
Kilisenin duvarına “You are finnish” ve “Ber” yazıldı. Kilise yönetimi, fotoğrafları ve kamera görüntülerini Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’a bildirdi.
Patrikliğin yönetim kurulu da Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verdi.