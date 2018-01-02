Bakunin’in sözünü paylaşan gazeteciye ‘Türklüğü aşağılamak’tan soruşturma

‘Adalet Yürüyüşü’ne destek vermek için Rus anarşist Mikhail Bakunin’in sözünü paylaşan gazeteci Murat Güreş’e ‘Türklüğü aşağılamak’tan soruşturma açıldı.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında gazeteci Murat Güreş, sosyal medya hesabından 1876 yılında yaşamını yitiren Bakunin’in “Hukuk iktidarların fahişesidir” sözünü paylaştı ve yürüyüşe desteğini açıkladı.

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Telefonla ifadeye çağrılan Güreş, paylaşım nedeniyle hakkında TCK 301’den soruşturma açıldığını öğrendi. Kocaeli Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından şikâyet edildiğini öğrenen ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne davet edilen Güreş’in, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağıladığı” iddiasıyla savunması istendi.

Türk milletini aşağılama amacı taşımadığını, sözü söyleyenin kendisi olmaması nedeniyle bu suçtan yargılanamayacağını söyleyen Güreş, “Yargılanması gereken biri varsa o da Bakunin’dir” dedi.

Güreş, Bakunin’in kanuni mirasçılarının konu hakkında ifade verebileceğini söyledi. Güreş’in ifadesinin ardından soruşturmanın genişletilip genişletilmeyeceğine karar verilecek.