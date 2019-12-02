Bakteriden zehirlenen çiftin ‘ayağa kalkması’ altı ay ile bir yıl sürebilir

Zonguldak’ta ‘Clostridium Botulinum’ bakterisi nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırılan çiftin, tedavi iyi gitse bile altı ay ila bir yıllık süre zarfında ayağa kalkabileceği bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Çaycuma ilçesindeki Kayıkçılar köyünde yaşayan 55 yaşındaki Ramazan ve 54 yaşındaki Zuhriye Yıldız, sinir sistemine saldıran, zehirli ve ölümcül bakteri nedeniyle geçen hafta Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılmıştı.

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Zehre karşı ilaç

Yoğun bakımda tedavisi süren çifte, Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nden gönderilen antitoksinler enjekte edildi.

BEÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özcan Pişkin, çiftin tedavilerininin sürdüğünü, tüm fonksiyonlarının felç durumda olduğunu söyledi.

Ayağa kalkmaları bir yıl da sürebilir

Doktor Pişkin, hastaların komutlara tepki verdiğini, bilinçlerinin de açık olduğunu belirterek şunları söyledi: “Biz gereken tedaviyi en iyi şekilde yapıyoruz. Tedavileri uzun bir süreçte devam edecek. Hayati tehlikeyi atlatabilirlerse ayağa kalkmaları altı ay da bir yıl da sürebilir. Bunu zaman gösterecek.”

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Bakanlık raporu, nedeni ortaya çıkaracak

Öte yandan, çiftin zehirlenmeden önce konserve yediği, zehirlenmenin de buna bağlı olduğu iddia edilmişti.

İl sağlık müdürlüğü, evdeki konserve ve diğer yiyeceklerden aldığı numuneleri Sağlık Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlığın raporuna göre bakterinin hangi yiyecekten bulaştığının ortaya çıkacağı öğrenildi.