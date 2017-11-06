Bakırköy’deki ‘olaylı yıkım’ mahkemelik oluyor

Kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılan Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri’nin sahibiyle Bakırköy belediyesi mahkemelik oluyor.

Ataköy’deki Rio De Jenerio Caddesi’nde 28 yıldır faaliyet gösteren tesisler hakkında 3 Kasım’da kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı.

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Tesislerin dün gece yıkılacağını duyan bazı yurttaşlar binaların önüne araçlarını park ederek yıkıma engel olmak istedi. Bazıları da tesislerde bulunan restorana girerek kapıyı kilitledi, kapıyı masayla destekledi.

Olay yerindeki çevik kuvvet yıkıma direnenlere müdahale etti, restorana da kapıyı kırararak girdi. Polis gece boyunca dört kişiyi gözaltına aldı.

Tesislere getirilen iş makineleri de saat 03.00 sıralarında yıkıma başladı. Tesislerin içerisinde çok sayıda eşya bulunduğu görüldü.

‘Kaçak değildi’

Yıkım çalışmaları sürerken, vakıf çalışanları da elde kalan eşyaları kurtarma derdine düştü.

Belediyenin eski başkanlarından, Bakırköy Spor Vakfı Başkanı Naci Ekşi, tesislerin kaçak inşaat olmadığını belirterek, bir kısmını 30 sene önce kendisinin yaptığını söyledi.

Tesislerin bir kısmını da 2003’te belediyenin onayıyla yaptıklarını söyleyen Ekşi, “Bakırköy Spor Vakfı olarak 50 binden fazla sporcuya eğitim verdik. Her sene 1500, 2 bin öğrenciyi eğitiyoruz. Beş branşta spor yaptırıyoruz çocuklarımıza” dedi.

‘Mahkemeye gidecek vaktimiz olmadı’

Ekşi, yıkım kararının 3 Kasım cuma günü saat 17.00’de kendilerine tebliğ edildiğini iddia ederek yıkım başlamasına kadar geçen sürede mahkemeye başvuramadıklarını kaydetti: “Biz buranın yıkılmasının önlenmesi için veya mahkemeye müracaat edebilmek için çeşitli kişilerle temas ettik. Yıkımla ilgili olarak suç duyurunda bulunacağız. İdare mahkemesinde yürütmeyi durdurma talepli başvurusunda bulunacağız. Arkadaşlarımız kapıda bekliyor. İdare mahkemesi tahliye kararını ve mühürlemeyi bozmuştu. Buna da vaktimiz olmadı. Şu anda yürütmeyi durdurmak için kapının önünde arkadaşlar.”