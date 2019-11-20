Bakırköy’deki hastanede yangın paniği: Yazıcıdan çıktığı tahmin ediliyor

İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi’nin bulunduğu binada yangın çıktı.
Saat 03:30’da çıkan yangın paniğe neden oldu. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binayı duman kaplaması nedeniyle hastalar dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri bina içindeki dumanı tahliye ettikten sonra hastalar tekrar içeri alındı.
Kadın doğum servisinde bulunan yazıcıdan çıktığı iddia edilen yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirlenecek.