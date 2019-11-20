Bakırköy’deki hastanede yangın paniği: Yazıcıdan çıktığı tahmin ediliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sakarya’daki tank-palet fabrikasının devrini her fırsatta eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘yalancılık’la suçlayarak, “Bir genel başkana değil, bir anaokulu öğrencisine anlatır gibi anlayana kadar tane tane anlatacağız” dedi.