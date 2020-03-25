Bakırköy’deki hastane önünde ‘corona testi’ kuyruğu

İstanbul’da Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kendilerine corona virüsü testi yaptırmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Fotoğraf: DHA

Tüm dünyada 400 binden fazla kişiye bulaşan, 18 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine neden virüs, Türkiye’de 1872 kişide görülmüş, 44 kişi hayatını kaybetmişti.

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Doktorlar, corona virüsünün en önemli üç belirtisinin yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı olduğunu söylerken, bu şikayetleri olan vatandaşlar acil servislere başvurmaya başladı.

Bakırköy’deki devlet hastanesinin önü, dün olduğu gibi bugün de test yaptırmak için gidenlerle doluydu. Vatandaşlar, 8 derecelik havada hastane binasına girebilmek için dışarıda dakikalarca bekledi.

Polis ve hastane güvenlik görevlileri, kuyrukta bekleyen vatandaşların olduğu alana güvenlik şeridi çekerek gerekli mesafe kuralını uygulamaya çalıştı.