Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakırköy’de siyanürle ölen aile, toprağa verildi

İstanbul Bakırköy’de evlerinde ölü bulunan üç kişilik aile, Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Topkapı’da toprağa verildi.

Fotoğraflar: DHA

Bakırköy’ün Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak’ta bulunan evde dün sabah Bahattin Delen (38) ve Zübeyde Delen (38) ile çiftin altı yaşındaki çocukları Ali’nin cesetleri bulunmuştu.

Reklam

Siyanürle öldükleri açıklanan ailenin cenazeleri öğle saatlerinde Alibeyköy’deki gasilhaneden alınarak Fatih Camii’ne götürüldü. Cami avlusundaki taziyeleri Bahattin Delen’in babası Ali İhsan Delen, ağabeyi Mustafa Delen, kardeşi Mehmet Delen kabul etti. Cenazeye katılan Delen ailesinin akrabaları ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Delen ailesi için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Tabutlar, yakınlarının omuzlarında kapalı kasa bir cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Topkapı Maltepe mezarlığına götürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nda görevli mezarlık görevlileri önceden kazdıkları mezar yerlerine kireç döktü. Mezarlık görevlileri maske takıp tulum giyerek cenazeleri toprağa verdi. Cenazeler toprağa verildikten sonra mezarların üzerine kireç döküldü.

Bakırköy’de biri çocuk üç kişin cansız bedeni bulundu, siyanür şüphesi var

SON HABERLER

Gülten Kaya: Ahmet yaşasaydı hayatın tüm kirliliğini şarkılarla yüzümüze çarpardı

Ahmet’in bulunduğu yere biz “Mezar” değil, “Ahmet’in Evi” diyoruz. Sanatçının mezarı olmaz! Onlar hep yaşarlar ve tüm dünya onların topraklarıdır zaten. Türkiye’ye getirmeyi düşünüyor muyum? Hayır, buraya getirmeyi düşünmüyorum. Yaşanan bu gerçeği değiştirmek benim bile haddim değil. Bu konu, tarihe not düşülen haliyle kalmak ve bunun müsebbipleri de bununla yüzleşmek/hesaplaşmak zorundadır.

Eğlenceli bir aşk öyküsü: Kelebekler Özgürdür

Kats Sahne’de bu sezonun sürprizi Leonard Gershe’in ünlü Broadway müzikali “Butterflies are Free”. Menekşe Orhonlu’nun çeviri ve uyarlamasıyla, bize uyarlanmış şakalarıyla, Türkçe karakter isimleriyle “Kelebekler Özgürdür” sıcacık bir oyun olmuş.

Kedilerden erkeklere hayat dersleri

Barış Soydan’ın ilk öykü kitabı ‘Kediler ve Erkekler’, kedilerin erkeklere verdiği hayat derslerini 11 öyküde okurlarla buluşturuyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...