Bakırköy’de Nevroz’a izin çıkmaması üzerine 21 Mart için valiliğe başvuru yapıldı

Nevroz etkinliklerinin İstanbul ayağını Bakırköy’de yapmak isteyenlere izin çıkmaması üzerine 21 Mart için valiliğe başvuru yapıldı.

İstanbul Nevroz Tertip Komitesi, günler öncesinden, bugün Bakırköy’deki halk pazarı alanında etkinliğin yapılacağını duyurdu.

Ancak valilik, ‘provokasyon ihtimali’ gerekçesiyle etkinliği yasakladı.

Sabah saatlerinden itibaren Bakırköy’e çok sayıda polis ve TOMA sevk edilerek yoğun güvenlik önlemi alındı. Çevik kuvvet halk pazarı alanına kimseyi yaklaştırmadı, alana çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

İncirli’deki Bakırköy Metro İstasyonu da kapatıldı.

Valiliğe 21 Mart için başvuru

Dihaber’e konuşan İstanbul Nevroz Tertip Komitesi’nden Maarif Alparslan, etkinlikleri 21 Mart’a ertelediklerini duyurdu.

Alparslan, valiliğe üç bölgede 21 Mart’ta etkinlik yapmak için başvuru yaptıklarını ve izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Alparslan’ın verdiği bilgiye göre birinci bölge Sultanbeyli’deki Hamidiye Mahallesi ve Kartal Meydanı, ikinci bölge Sultangazi’deki Gazi Şehir Parkı ve Gaziosmanpaşa Mahallesi Karayolları Meydanı, üçüncü bölgeyse Bağcılar’daki Kirazlı Mahallesi Metro Meydanı ve Küçükçekmece’deki Kanarya Mahallesi Kadriye Moroğlu Lisesi arkası.

Alparslan, herkesi kendi ilçesinde bayramı kutlamaya çağırdı.